Jačanje struke: U Kovinu uspešno održani drugi „Susreti u Remeti“

Biblioteka „Vuk Karadžić“ u Kovinu bila je domaćin drugog stručnog skupa „Susreti u Remeti: od carskog grada do pustinjske tišine“.

Ova trodnevna manifestacija okupila je brojne bibliotekare iz Srbije i regiona, uključujući goste iz Srema, Banata, Beograda, Lazarevca, Leskovca i Laktaša. Skup je organizovan u saradnji sa bibliotekama iz Sremske Mitrovice i Pančeva, časopisom „Čitalište“ i Podružnicom Bibliotekarskog društva Srbije (BDS) Južnobanatskog okruga.

Prvi dan programa na Čardaku bio je posvećen temi „Biblioteke i stvaralaštvo“, gde su stručnjaci govorili o interaktivnom čitanju, digitalnom dobu i biblioteci kao prostoru mogućnosti. Veče je upotpunjeno nastupima školskog orkestra, hora duhovne muzike „Iskon“ i pevačke grupe „Glasovi ravnice“.

Drugog dana učesnici su obišli kulturno nasleđe Deliblata, posetili bibliotečki ogranak „Bogdan Petrović“ i jezero Kraljevac, a održan je i važan sastanak Južnobanatske podružnice BDS-a radi osnaživanja stručnog delovanja.

Poseban emotivan segment bio je posvećen sećanju na preminulu koleginicu Vericu Ševo.Skup je završen u kovinskoj biblioteci izložbom fotografija i predstavljanjem umetničke slike stare gotovo dva veka, koja je nedavno poklonjena ovoj ustanovi. Direktorka Ivana Jovanov i organizatori istakli su da su ovi susreti još jednom potvrdili važnost profesionalnog povezivanja, razmene iskustava i očuvanja kulturne baštine.

(Opština Kovin)