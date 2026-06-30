Kreativnost, sport i podrška: Kako je u bolnici u Kovinu obeležen Mesec mentalnog zdravlja

Specijalna bolnica za psihijatrijske bolesti „Kovin“ uspešno je sprovela niz edukativnih, kreativnih i sportskih aktivnosti povodom obeležavanja Juna – Meseca mentalnog zdravlja. Cilj ovih programa bio je pružanje podrške pacijentima u procesu lečenja, jačanje njihovih socijalnih veština, kao i podizanje svesti o važnosti očuvanja mentalnog zdravlja uz smanjenje društvene stigme.

U Centru za mentalno zdravlje u Pančevu organizovana je radionica biblioterapije „Priče koje leče“, gde su korisnici kroz književnost radili na smanjenju stresa i anksioznosti. Pored toga, predavanje o važnosti uloge porodice podstaklo je otvorenu diskusiju o podršci tokom oporavka. Pacijenti su učestvovali i u kulinarskoj radionici „Zasladi um“, likovnoj sekciji „Naslikaj svoj mir“, kao i u turniru u stonom tenisu koji je razvijao zdrav takmičarski duh. Socijalni radnici su kroz radionicu o aktivnom slušanju pomogli učesnicima da unaprede komunikacijske veštine i empatiju.

Kroz rekreativne šetnje, razgovore sa stručnjacima i radnu terapiju, bolnica je tokom celog meseca kreirala bezbedno okruženje za rehabilitaciju. Iz ove ustanove najavljuju da će i u budućnosti nastaviti sa sprovođenjem sličnih programa koji direktno utiču na poboljšanje kvaliteta života pacijenata.

(Opština Kovin)

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