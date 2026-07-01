Južni Banat

Human gest maturanata iz Debeljače

Đaci osmog razreda škole „Moša Pijade“ donirali su preostala sredstva Udruženju „Ognjište“ za pomoć deci iz Pančeva.

17:00

01.07.2026

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FOTO: OŠ Moša Pijade Debeljača

Učenici osmog razreda Osnovne škole „Moša Pijade“ u Debeljači pokazali su izuzetnu zrelost i empatiju na završetku svog osnovnog obrazovanja [2018-2026.]. Ukupno 38 malih maturana iz tri odeljenja donelo je zajedničku odluku da deo novca preostao nakon organizacije maturske večeri usmeri onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Najveći deo preostalih finansijskih sredstava učenici su uplatili preko Humanitarnog udruženja „Ognjište“ za pomoć ugroženoj deci iz Pančeva. Pored ovog humanog gesta, maturanti nisu zaboravili ni svoju obrazovnu ustanovu, kao ni razredne starešine. Školi i nastavnicima poklonili su uramljenu zajedničku fotografiju svoje generacije kao trajnu uspomenu na zajedničke školske dane.

Ovim plemenitim činom đaci iz Debeljače poslali su snažnu poruku solidarnosti i pokazali da se završetak jednog važnog životnog poglavlja najbolje obeležava brigom o drugima i društvenom odgovornošću.

(RTV Kovačica)

Tagovi

Debeljača humanitarna pomoć maturanti OŠ Moša Pijade Udruženje Ognjište

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