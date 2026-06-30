Sanja Strakušek ide na Svetsko prvenstvo: Podržimo njen put do Španije

Kovačičanka Sanja Strakušek, ultramaratonka i jedna od najuspešnijih domaćih dugoprugašica, kvalifikovala se za Svetsko prvenstvo na 100 kilometara, koje će 20. septembra 2026. godine biti održano u Amesu u Španiji. Iza ovog velikog uspeha stoje godine posvećenosti, odricanja, svakodnevnih treninga i brojni rezultati koji potvrđuju da Sanja pripada samom vrhu izdržljivog trčanja. Iako je po obrazovanju profesor srpskog jezika i književnosti, život ju je odveo u podučavanje engleskog jezika, dok je trčanje postalo njen prostor slobode, discipline i stalnog pomeranja granica.

Trčanjem je počela da se bavi 2017. godine, kada je u Šapcu istrčala svoj prvi polumaraton za 2 sata i 3 minuta. Tada, kako kaže, nije mogla ni da zamisli da će jednog dana trčati mnogo brže, osvajati trke i izboriti plasman na svetsku scenu.

Pred Sanjom je sada najveći izazov do sada – nastup na Svetskom prvenstvu na 100 kilometara. Kako sama ističe, trčanje je najlakši deo, ali sve ono što prethodi jednom ovakvom nastupu retko kada zavisi samo od treninga. Pripreme podrazumevaju mesece rada, visinske pripreme, oporavak, masaže, fizioterapije, opremu, suplementaciju i svakodnevicu u potpunosti organizovanu oko jednog cilja. Uz sve to dolaze i troškovi odlaska na Svetsko prvenstvo, zbog čega je Sanji sada potrebna podrška ljudi, kompanija i svih koji žele da budu deo njenog puta do Španije. Svetsko prvenstvo se održava 20. septembra u Amesu.

Svi koji žele da podrže Sanju Strakušek i njen nastup na Svetskom prvenstvu mogu to učiniti donacijom ili drugim vidom pomoći koji doprinosi njenim pripremama.

Donacija iz Srbije / RSD:

115-0381637135937-83

Primalac: Strakušek Sanja

Donacija iz inostranstva / EUR:

IBAN: RS35115038163713593783

SWIFT: AAAARSBG

Vlasnik računa: Strakušek Sanja

PayPal: paypal.me/sanjastrakusek

Svaka podrška, bez obzira na iznos, predstavlja deo puta jedne izuzetne sportistkinje ka svetskoj sceni. Podržimo Sanju Strakušek da Srbiju predstavi na Svetskom prvenstvu na 100 kilometara.

(RTV Kovačica)