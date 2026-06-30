Čajanka u Debeljači: Izložba makramea okupila žene iz cele Vojvodine

Udruženje žena „Pipač“ iz Debeljače uspešno je organizovalo tradicionalnu Čajanku u sali Doma kulture „Jožef Atila“. Manifestacija je okupila oko stotinu gošći iz različitih mesta širom Vojvodine, pruživši priliku za druženje, povezivanje i razmenu iskustava žena iz više različitih sredina.

Pored tradicionalnog druženja, posetioci su imali priliku da pogledaju i posebnu izložbu radova članica Sekcije ručnih radova. One su kroz zahtevnu tehniku makramea prikazale rezultate svog truda i kreativnosti, čime je zvanično obeležen završetak četvrte godine uspešnog rada ove sekcije. Ceo događaj protekao je u znaku očuvanja tradicije, zajedništva i kreativnog stvaralaštva.

Nakon letnje pauze, Sekcija ručnih radova nastaviće sa radom, a novi ciklus edukativnih i kreativnih aktivnosti zvanično je najavljen za oktobar ove godine.

(RTV Kovačica)