Južni Banat

Čajanka u Debeljači: Izložba makramea okupila žene iz cele Vojvodine

15:00

30.06.2026

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Printscreen/TV Kovačica

Udruženje žena „Pipač“ iz Debeljače uspešno je organizovalo tradicionalnu Čajanku u sali Doma kulture „Jožef Atila“. Manifestacija je okupila oko stotinu gošći iz različitih mesta širom Vojvodine, pruživši priliku za druženje, povezivanje i razmenu iskustava žena iz više različitih sredina.
Pored tradicionalnog druženja, posetioci su imali priliku da pogledaju i posebnu izložbu radova članica Sekcije ručnih radova. One su kroz zahtevnu tehniku makramea prikazale rezultate svog truda i kreativnosti, čime je zvanično obeležen završetak četvrte godine uspešnog rada ove sekcije. Ceo događaj protekao je u znaku očuvanja tradicije, zajedništva i kreativnog stvaralaštva.
Nakon letnje pauze, Sekcija ručnih radova nastaviće sa radom, a novi ciklus edukativnih i kreativnih aktivnosti zvanično je najavljen za oktobar ove godine.
(RTV Kovačica)

Tagovi

čajanka Debeljača makrame ručni radovi Udruženje žena Pipač

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