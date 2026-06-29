Humani gest malih maturanata iz Crepaje

Ovogodišnja generacija malih maturanata Osnovne škole „Sava Žebeljan“ iz Crepaje pokazala je da kraj jednog važnog životnog poglavlja može biti obeležen i plemenitim delom.

Po uzoru na svoje vršnjake iz Debeljače, odlučili su da deo novca koji je preostao nakon organizacije maturske večeri doniraju u humanitarne svrhe. Preostala sredstva maturanti iz Crepaje namenili su Humanitarnoj fondaciji, za Danicu Dučić, 6.godišnjoj devojčici iz Pančeva, teško povređenoj u saobraćajnoj nezgodi, kojoj je pomoć u ovom trenutku najpotrebnija.

Ovim gestom maturanti su još jednom potvrdili da humanost, solidarnost i briga o drugima predstavljaju prave vrednosti koje treba negovati. Njihov primer pokazuje da se završetak osnovnoškolskog obrazovanja može obeležiti ne samo slavljem i lepim uspomenama, već i delima koja nekome mogu značiti mnogo. Ova plemenita inicijativa ostaje kao inspiracija budućim generacijama učenika.

(RTV Kovačica)