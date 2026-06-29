Pančevo Južni Banat

Svečani ispraćaj 67 malih maturanata u Kovačici

17:30

29.06.2026

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Osnovna škola „Mlada pokolenja“ u Kovačici ispratila je još jednu generaciju maturanata, 67 učenika osmog razreda, rođenih 2011. i 2012. godine. Program je počeo okupljanjem ispred škole, gde su se maturanti, u prisustvu nastavnika, roditelja i prijatelja, oprostili od osnovnoškolskih dana. Tom prilikom uručene su diplome, priznanja i zahvalnice učenicima koji su tokom školovanja ostvarili zapažene rezultate.

Ove godine škola je dodelila 28 Dositejevih diploma i sedam Vukovih diploma, čime je još jednom potvrđen visok nivo uspeha i zalaganja ove generacije učenika. Svečanost je protekla u emotivnoj atmosferi, uz ples sa roditeljima, zajedničko fotografisanje i čestitke maturantima, koji nakon završetka osnovne škole nastavljaju svoje obrazovanje i hrabro koračaju ka novom poglavlju života.

(RTV Kovačica)

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Kovačica Osnovna škola „Mlada pokolenja“

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