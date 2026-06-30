Pančevo: Od 1. jula počinje masovni tretman suzbijanja larvi komaraca

Na teritoriji grada Pančeva i svih pripadajućih naseljenih mesta od srede, 1. jula, zvanično počinje akcija suzbijanja larvi komaraca. Za sprovođenje ovog važnog ekološkog i zdravstvenog tretmana angažovano je specijalizovano preduzeće „Eko-san plus“ d.o.o. iz Beograda, a planirano je da terenske ekipe započinju radove svakog dana od 7 časova ujutru.

Akcija će se odvijati u fazama prema precizno utvrđenom rasporedu lokacija:

1. jul: Pančevo, Jabuka i Glogonj

2. jul: Kačarevo i Banatsko Novo Selo

17. jul: Banatski Brestovac, Omoljica i Ivanovo

20. jul: Starčevo, Dolovo i Stari Tamiš

U pitanju je zemaljski tretman koji će se obavljati na kritičnim tačkama kao što su priobalja i izlivi reka, kanali, jezera i bare. Suzbijanje će se vršiti ekološki bezbednim preparatom „Larvastop ZG“ u dozi od šest kilograma po hektaru, a nadležni naglašavaju da ovaj preparat ne predstavlja nikakvu opasnost za pčele.

(Pančevac)