Vršački venac po 27. put od 5. do 8. jula

Vršački venac po 27. put održaće se u Vršcu od 5. do 8. jula na gradskom. Na ovoj manifestacij predstaviće se 10 ansambala iz osam zemalja sveta. Ljubitelji narodnog stvaralaštva moći će da uživaju u šarenilu svetskih narodnih nošnji i nastupima atraktivnih folklornih ansambala iz celog sveta.

Na trgu u Vršcu 5. jula po 27. put biće održan “Vršački venac”, festival folklora i narodnog stvaralaštva. Organizator je Kulturni centar Vršac, a pokrovitelj je Grad Vršac. Manifestacija će početi programom u kojem će se predstaviti juniorski i seniorski ansambli kulturno umetničkih društava sa teritorije grada, a od 6. do 8. jula biće zvaničan deo festivalskog programa u kojem ćće se predstaviti 10 ansambala iz osam zemalja sveta.

Duga tradicija ove manifestacije potvrda je kvaliteta i dobre organizacije “Vršačkog venca”.

U Vršcu, već skoro od tri decenije, ljubitelji narodnog stvaralaštva mogu da uživaju u šarenilu svetskih narodnih nošnji i nastupima atraktivnih folklornih ansambala iz celog sveta koji igrom i pesmom neguju tradiciju i kulturnu baštinu svojih domovina.

(Pančevac)