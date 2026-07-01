Južni Banat

Predavanje u SB „Kovin“: Psihička bolest pogađa celu porodicu

12:00

01.07.2026

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Foto: SBPB Kovin

„Porodica i bolest – samo moja i naša zajednička priča“ naziv je predavanja koje je organizovano u Specijalnoj bolnici za psihijatrijske bolesti „Kovin“.

Cilj predavanja je podizanje svesti o tome da psihička bolest ne utiče samo na pojedinca, već na različite načine pogađa celu porodicu i okruženje u kome oboleli boravi.
Predavanju su prisustvovali i pacijenti koji se bore sa psihičkim bolestima, kako bi saznali kroz koje faze prolaze i shvatili da nisu sami u toj borbi. Doktorka Natalija Đondović, specijalista psihologije, istakla je da u ovoj ustanovi primenjuju važan timski pristup u lečenju.

(vojvodjanski)

Tagovi

lečenje pacijenata porodica i mentalno zdravlje psihičke bolesti psihologija Specijalna bolnica KOvin

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