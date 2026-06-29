Dunja Atanacković, atletičarka iz Crepaje, osvojila zlato na državnom prevenstvu u Kraljevu

Na Državnom prvenstvu u atletici, održanom 27. i 28. juna u Kraljevu, na kojem je učestvovalo oko 300 takmičara iz cele Srbije, atletičarka Atletskog kluba „Dinamo“ iz Pančeva, Dunja Atanacković, ostvarila je izuzetan uspeh osvojivši dve medalje. Prvog dana takmičenja, u subotu 27. juna, Dunja je u disciplini na 5.000 metara osvojila prvo mesto i zlatnu medalju, potvrdivši odličnu formu i spremnost. Dan kasnije, u nedelju 28. juna, nastavila je sa uspešnim nastupima i u trci na 3.000 metara osvojila bronzanu medalju, zauzevši treće mesto. Uspešan vikend upotpunila je i ekipa Atletskog kluba „Dinamo“, koja je u štafetnoj trci osvojila treće mesto. Ovi rezultati predstavljaju potvrdu velikog rada, discipline i posvećenosti koje Dunja Atanacković iz Crepaje već godinama ulaže baveći se atletikom. Iako veoma mlada, svojim talentom, upornošću i sportskim duhom još jednom je pokazala da se trud i odricanje isplate.

(Pančevac/RTV Kovačica)