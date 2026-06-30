Učenici Kovačičke gimnazije na Etno kampu „Zajedno na sceni“

U Novom Kneževcu je počeo Etno kamp „Zajedno na sceni“, koji se realizuje u okviru projekta posvećenog negovanju multikulturalizma. Projekat organizuje Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, nacionalne manjine i nacionalne zajednice.

Među učesnicima kampa su i učenici Gimnazije „Mihajlo Pupin“ iz Kovačice – Ivor, Jana, Jaroslava i Emilija, u pratnji nastavnika Jana Farkaša. Oni će tokom boravka u Novom Kneževcu kroz kreativne radionice i zajedničke aktivnosti upoznavati različite nacionalne zajednice, njihovu tradiciju, običaje i folklor.