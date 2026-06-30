Heroji vatrogasci iz Crepaje: Spasli mače iz septičke jame

Pripadnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva Crepaja još jednom su pokazali da herojstvo ne poznaje veličinu zadatka. Danas oko podneva intervenisali su nakon dojave da je malo mače upalo u septičku jamu duboku oko četiri metra, u blizini ambulante u Crepaji.

U zahtevnoj akciji spasavanja učestvovali su vatrogasci Miroslav Stanojević i Aleksandar Atanackov, koji su, koristeći novu ličnu zaštitnu opremu dobijenu od Sektora za vanredne situacije, uspeli da se spuste kroz izuzetno mali otvor. Srećom, jama je bila suva, ali je uplašeno mače bilo zavučeno u zid, zbog čega je potraga trajala oko 30 minuta. Uz pomoć rasvete i veliko strpljenje, vatrogasci su pronašli mače i bezbedno ga izvukli na površinu.

Ova nesvakidašnja intervencija još jednom potvrđuje da su pripadnici dobrovoljnih vatrogasnih društava svakodnevni heroji naše zajednice – spremni da pomognu u svakoj situaciji, bilo da spasavaju ljude, imovinu ili jedno malo, bespomoćno biće. Njihova humanost, hrabrost i požrtvovanost zaslužuju iskreno poštovanje.

(RTV KOvačica)