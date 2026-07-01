Zoran Ćirić dobitnik nagrade „Vasko Popa“: Niškom književniku u Vršcu uručeno prestižno pesničko priznanje

U svečanoj sali Skupštine Grada Vršca održana je svečana dodela 32. književne nagrade „Vasko Popa“, jednog od najznačajnijih pesničkih priznanja u Srbiji.

Nagrada je ove godine jednoglasnom odlukom žirija pripala istaknutom književniku Zoranu Ćiriću iz Niša za zbirku pesama „Tajne pesme za Keti“ (u tekstu navedenu i kao „Tajna pisma za Keti“), koju je objavila izdavačka kuća „Povelja“ iz Kraljeva.

Svečanost je otvorena umetničkim programom posvećenim Vasku Popi, nakon čega su se prisutnima obratili osnivač nagrade Dragoljub Đorđević, gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović i Rade Rakočević ispred kompanije Senzal Capital , koja tradicionalno obezbeđuje značajan deo novčanog fonda priznanja.

Gradonačelnica Vršca, Dragana Mitrović, istakla je u svom obraćanju da ova nagrada već više od tri decenije predstavlja simbol vrhunskog književnog stvaralaštva. Ona je naglasila da Vasko Popa predstavlja jedan od najlepših simbola Vršca i čestitala ovogodišnjem laureatu na visokom priznanju koje obogaćuje savremenu srpsku književnost.

Predsednik žirija Jovan Zivlak obrazložio je odluku tročlanog sastava, koji su činili i Ana Ristović i Milan Gromović. U konkurenciji za ovogodišnju nagradu učestvovalo je 106 pesnika. Nakon dva kruga selekcije, žiri je u najuži izbor uvrstio četiri zbirke autora:

Nadije Rebronje

Marije Knežević

Zorana Ćirića

Aleksandra Marića

Laureatu Zoranu Ćiriću uručena je svečana povelja, rad akademskog slikara i profesora Milana Blanuše. Ćirić, koji važi za jednog od najplodnijih i najautentičnijih savremenih srpskih pisaca, zahvalio je žiriju i organizatorima, nakon čega je manifestacija zatvorena prigodnim muzičkim programom. Prestižnu književnu nagradu „Vasko Popa“ prvobitno je ustanovila Agencija „Đorđević“ iz Vršca.

(Pančevac)