Usvojen završni račun za prethodnu godinu i prvi rebalans budžeta: Održana 18. sednica Skupštine Grada Vršca

U Gradskoj kući danas je održana XVIII redovna sednica Skupštine Grada Vršca na kojoj su odbornici razmatrali i usvojili ključne odluke za funkcionisanje grada, realizaciju planiranih projekata i rad gradskih ustanova.

Na početku zasedanja usvojen je Završni račun budžeta Grada Vršca za 2025. godinu. Izveštaj o izvršenju budžeta obrazložila je Vanja Radeka, načelnica Odeljenja za finansije Gradske uprave Vršac, predstavivši odbornicima izvanredne rezultate budžetskog poslovanja tokom prethodne godine.

Odbornici su u nastavku usvojili i Odluku o Prvom rebalansu budžeta Grada Vršca za 2026. godinu, koju je detaljno obrazložila gradonačelnica Vršca. Tom prilikom je istaknuto da se ovim rebalansom usklađuju sredstva za realizaciju novih investicija, nastavak započetih projekata, kao i za efikasno funkcionisanje svih oblasti od značaja za građane Vršca.

Tokom sednice usvojeno je i više odluka iz oblasti urbanizma i prostornog planiranja:

Izmene odluka o izradi planova generalne regulacije za Vršac, Vlajkovac, Izbište i Uljmu

Odluke koje se tiču upravljanja javnom svojinom

Odluke o postavljanju objekata na površinama javne namene

Skupština je donela i odluku o ustanovljavanju prava korišćenja na poslovnom prostoru u javnoj svojini na Trgu Svetog Teodora Vršačkog, koji je namenjen za potrebe novih prostorija Turističke organizacije Vršac. Nakon sprovedenog javnog konkursa, za direktora Turističke organizacije Vršac imenovan je Aleksandar Daskalov, koji je do sada obavljao funkciju vršioca dužnosti.

Na dnevnom redu našle su se i kadrovske izmene u Gradskom štabu za vanredne situacije i Stambenoj komisiji za dodelu stambene podrške. Usvajanjem svih predloženih tačaka stvoreni su preduslovi za nastavak razvojnih aktivnosti, unapređenje rada institucija i efikasno funkcionisanje lokalne samouprave.

(Pančevac)