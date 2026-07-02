U Devojačkom Bunaru održan panel „Jača nego što misliš“

Poznato izletište Devojački Bunar u opštini Alibunar ugostilo je još jedan u nizu panela „Jača nego što misliš“, posvećen ekonomskom osnaživanju žena i razvoju ženskog preduzetništva. Skup je okupio predstavnice institucija, uspešne preduzetnice i lidere lokalnih samouprava sa jasnim ciljem – pružanje podrške ženama da svoje poslovne ideje pretvore u stvarnost, prenosi RTV Pančevo

Ključne poruke sa skupa u Alibunaru

Podrška sa najvišeg nivoa: Panelu je prisustvovala predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković, dajući institucionalni vetar u leđa ženama u biznisu.

Lokalni podsticaj: Predsednica opštine Alibunar, Zorana Bratić, istakla je presudan značaj edukacije i povezivanja žena u manjim sredinama.

Razmena iskustva: Uspešne preduzetnice delile su konkretne priče o prevazilaženju prepreka i pokretanju sopstvenih biznisa.

Umrežavanje kao ključ: Naglašeno je da su međusobna solidarnost, mentorstvo i podrška zajednice glavni stubovi održivog uspeha.

Regionalni projekat sa jasnim ciljem

Panel „Jača nego što misliš“ deo je šireg regionalnog projekta fokusiranog na ekonomski položaj žena u lokalnim zajednicama. Učesnice su se saglasile da hrabrost i dobra ideja moraju biti praćene stabilnim sistemom podrške i pristupom izvorima finansiranja. Sa skupa je poslata snažna poruka da su žene stub lokalnog ekonomskog razvoja i da investicija u ženski biznis donosi benefit celom društvu.

(Pančevac/RTV Pančevo)