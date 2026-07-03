Palačinkama podržali šampione FK „Spartak 1911“

Poznato izletište Devojački Bunar i stadion u Debeljači (opština Kovačica) bili su centar sporta i humanosti zahvaljujući članicama Aktiva žena „Za lepše selo“. One su organizovale uspešnu akciju prodaje palačinki kako bi prikupile sredstva za podršku lokalnom fudbalskom klubu, a događaj je upriličen na dan kada su pioniri domaćeg tima proslavili šampionsku titulu prenosi RTV Kovačica.

Spoj sporta, tradicije i solidarnosti

Akcija je uspešno realizovana tokom revijalnog meča između pionirske reprezentacije Fudbalskog saveza Kovačica–Opovo i pionira domaćeg FK „Spartak 1911“. Vredne članice udruženja građana „Za lepše selo“ pripremale su i prodavale palačinke posetiocima ispred stadiona. Kompletan prihod od prodaje doniran je upravi kluba kao direktna podrška daljem radu, opremanju i razvoju mlađih kategorija.

Ova humanitarna inicijativa dobila je poseban emotivni i svečani značaj jer je održana upravo na dan kada su pioniri „Spartaka 1911“ zvanično proslavili osvajanje prvog mesta u pionirskoj ligi.

Reč organizatora: Spoj posla, humanosti i druženja

Predstavnica Aktiva žena „Za lepše selo“, Eleonora Nikolić, istakla je da im je ovo već druga slična akcija u kratkom periodu, ali da im rad ne pada teško jer funkcionišu kao uigran tim.

„Ovo nam je drugo pečenje ove godine. Prvu akciju smo imale pre dve nedelje, pred kraj školske godine, i taj iznos smo preusmerile za pokrivanje troškova prolećne dekoracije. Današnji prihod ide za Fudbalski klub ‘Spartak 1911’. Mi doprinosimo našim pečenjem i pekačima, a sve ostalo je obezbedio klub. Takođe, ova akcija služi i za druženje. Mi smo već uigrani tim, poznajemo se dobro međusobno, tako da ovo nije samo posao, nama ovo pričinjava zadovoljstvo“, izjavila je Nikolić.

Uprava kluba: Podrška koja stiže u ključnom finansijskom momentu

Reči zahvalnosti članicama udruženja uputio je i predsednik Fudbalskog kluba „Spartak 1911“, Dragan Ilkić. On je naglasio da lokalna zajednica kroz ovakve gestove prepoznaje značaj ulaganja u mlade sportiste i da saradnja sa ovim udruženjem traje već godinama.

„To su divne žene i jedno udruženje koje uvek spominjem. Rade i pomažu humanitarno mnoge organizacije, tako i FK ‘Spartak’. Na godišnjem nivou dva-tri puta imamo tu saradnju gde se one uvek odazovu i hoće da pomognu. Uvek su tu u nekom finansijskom momentu za nas. Bitno nam je svako sredstvo koje dobijemo od njih. Ja im se lično zahvaljujem i nadam se da ćemo i dalje imati ovako uspešnu saradnju“, poručio je Ilkić.

Humanost, sportski duh i zajedništvo obeležili su ovaj dan u Debeljači, pokazujući da su lokalna udruženja žena snažan stub zajednice koji ume da stane uz svoje mlade sportiste kada je to najpotrebnije.

(Pančevac/RTV Kovačica)