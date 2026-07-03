Orguljaški koncert u Kovačici spojio muziku, veru i dobročinstvo

U Slovačkoj evangelističkoj crkvi u Kovačici u nedelju, 28. juna, održan je humanitarni orguljaški koncert, povodom praznika Svetih apostola Petra i Pavla, prenosi RTV Kovačica.

Dobrovoljni prilozi prikupljeni tokom koncerta namenjeni su humanitarnoj organizaciji „Daruj“ iz Kovačice, koja pomaže porodicama kojima je pomoć najpotrebnija. Tradicionalni koncert spojio je muziku i humanost, pružajući publici priliku da uživa u umetnosti i istovremeno podrži plemenit cilj.