Pančevo Južni Banat

Orguljaški koncert u Kovačici spojio muziku, veru i dobročinstvo

12:00

03.07.2026

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Printscreen/TV Kovačica

U Slovačkoj evangelističkoj crkvi u Kovačici u nedelju, 28. juna, održan je humanitarni orguljaški koncert, povodom praznika Svetih apostola Petra i Pavla, prenosi RTV Kovačica.

Dobrovoljni prilozi prikupljeni tokom koncerta namenjeni su humanitarnoj organizaciji „Daruj“ iz Kovačice, koja pomaže porodicama kojima je pomoć najpotrebnija. Tradicionalni koncert spojio je muziku i humanost, pružajući publici priliku da uživa u umetnosti i istovremeno podrži plemenit cilj.

Tagovi

evangelistička crkva Kovačica orgulje

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