Unapređenje socijalne zaštite u Vršcu: Trodnevna obuka stručnjaka za bolju podršku hraniteljima

VRŠAC – U prostorijama Centra za socijalni rad Grada Vršca uspešno je realizovana trodnevna obuka namenjena profesionalcima u sistemu socijalne zaštite, sa fokusom na pružanje podrške hraniteljskim porodicama.

Ovaj akreditovani program Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu pod nazivom „Porodica po meri deteta – alternativna briga o deci koja ne žive u roditeljskoj porodici“ sproveden je u skladu sa zvaničnim Planom i programom rada vršačke ustanove. Kroz osam intenzivnih tematskih radionica, stručne radnike su obučavale eminentne autorke programa: Vesna Aničić iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad i Verica Novičić Petrović iz Centra za porodični smeštaj Kragujevac.

Fokus na najboljem interesu deteta

Značaj ove edukacije posebno je istakla direktorka Centra za socijalni rad Grada Vršca, Aleksandra Panić Stefanović.

„Cilj nam je da stručnim radnicima obezbedimo dodatna znanja i veštine kako bi hraniteljskim porodicama mogli da pruže još kvalitetniju podršku, a samim tim i deci kojoj je ona najpotrebnija“, navela je direktorka Panić Stefanović, podsećajući na važnost stalnog usavršavanja profesionalaca koji štite decu i mlade.

Obuci su prisustvovali zaposleni u službama za zaštitu dece i mladih iz centara za socijalni rad u Vršcu, Beloj Crkvi i Opovu. Oni će stečena znanja primenjivati u direktnom radu sa hraniteljima i kandidatima, kao i pri proceni i pružanju pomoći deci koja su prošla kroz zanemarivanje, nasilje ili druge teške životne okolnosti.

Iz vršačkog Centra poručuju da ostaju posvećeni jačanju kapaciteta svojih radnika kako bi se svakom detetu obezbedilo odrastanje u sigurnom i podsticajnom porodičnom okruženju.

(Pančevac/RTV Pančevo)