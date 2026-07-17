Dani Uzdina od 18. jula do 8. avgusta u znaku kulture, sporta i tradicije

Književno-umetničko društvo „Tibiskus“ organizuje od 18. jula do 8. avgusta osamnaesto izdanje manifestacije „Dani Uzdina“, koja će i ove godine okupiti ljubitelje kulture, tradicije i umetnosti, prenosi RTV Kovačica.

Program obuhvata književne i umetničke sadržaje, sportska dešavanja, izložbe, kao i već tradicionalne manifestacije po kojima je ovaj događaj prepoznatljiv. Manifestacija će biti otvorena u subotu, 18. jula, u 19 časova, u Rumunskoj kući, lirskim performansom Gabrijela Babuca, nakon čega će biti otvorena izložba pastirskih štapova.

U subotu, 25. jula, program u Rumunskoj kući počinje u 9 časova devetnaestim izdanjem gastronomskog takmičenja „Uzdinski kotlić“. Od 10 časova na programu je utakmica u mini-fudbalu između ekipa Tibiskus i Armonija iz Sakalaza-Rumunije, dok će od 12 časova biti održan „Festival piva“, uz izložbu pivske ambalaže i majica.

Program se nastavlja u subotu, 1. avgusta, održavanjem jedanaestog izdanja Likovno-fotografske kolonije. Jedan od najiščekivanijih događaja biće održan u petak, 7. avgusta, u 19 časova, u Domu kulture „Doina“, gde će poznati glumac Horaciu Mlele prirediti izuzetno veče, uz predstavljanje svoje dvojezične knjige „Cuvinte în vânt / Reči na vetru“.

Manifestacija će biti završena u subotu, 8. avgusta, u 10 časova, kod biste Mihaja Emineskua, svečanom dodelom nagrada učesnicima Festivala poezije „Putevi klasja“. Manifestacija „Dani Uzdina“ nastavlja dugu tradiciju okupljanja i promocije rumunske kulture, književnosti i kulturnog nasleđa u Uzdinu.

(Pančevac/RTV Kovačica)