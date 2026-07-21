Pančevo Južni Banat

Jan Nemček: Majstor koji stvara violine za ceo svet

Čuveni graditelj gudačkih instrumenata iz Kovačice već decenijama ručno izrađuje unikatne violine, viole i laute, spajajući porodičnu tradiciju i tajne starih evropskih majstora.

17:00

21.07.2026

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Printscreen/RTV Kovačica
Jan Nemček, čuveni graditelj violina iz Kovačice, uspešno je spojio dugogodišnju muzičku karijeru sa jedinstvenim zanatom izrade gudačkih instrumenata. Njegov put vodio je od vođenja uspešnog narodnog orkestra i prvih amaterskih koraka u radionici svojih rođaka, pa sve do učenja od najvećih evropskih majstora ovog zanata, čime je Kovačicu pozicionirao na svetsku mapu graditelja violina, prenosi RTV Kovačica.
Od 300 muzičkih aranžmana do prve gitare
Nakon što je ujak Juraj Malo otišao u penziju, Jan Nemček je preuzeo ulogu umetničkog rukovodioca slovačkog ansambla „U širokom polju kruške” (V šírom poli hruška). Tokom 13 godina uspešnog rada, pisao je aranžmane i svirao violinu i harmoniku, a orkestar je dva puta proglašavan za najbolji u Vojvodini i izdao svoj prvi „longplej” album sa 12 pesama. Ipak, prava prekretnica dogodila se u radionici njegovog oca i stričeva, gde je Jan provodio dane posmatrajući kako se popravljaju i prave instrumenti.
„Gledao sam kako moj ujak Juraj radi celog života. Pored redovnog posla, uvek je subotom i nedeljom radio popravke i pravio nove instrumente. Moja porodica je imala tri kuće blizu – moj otac, ujak Juraj i stric Pavle bili su stalno tamo, pa sam i ja provodio više vremena sa njima nego kod kuće. Posmatrao sam ih vikendom i rešio da ga pitam kako se pravi gitara. Tokom jula i avgusta, kada su i amateri malo umorni od sviranja, imao sam vremena i želeo sam da pokušam. Delovalo mi je da to svako može da uradi jer sam gledao njih kako rade”, priseća se majstor Nemček.
Svoj prvi instrument napravio je 1979. godine. Za taj poduhvat mu je trebalo mesec i po dana, na šta mu je ujak u šali rekao da je „nenormalan” jer je njemu samom za jednu violinu trebalo tri do četiri godine. Ipak, porodica je radila primitivnim metodama, bez stručnog alata i literature, pa je Jan odlučio da potraži profesionalno znanje.
Susreti sa mentorima: Lajpcig, Temišvar i Beogradska tradicija
Pravi profesionalni uspon počeo je u inostranstvu, gde je Jan dobio priliku da uči od velikih evropskih stručnjaka koji su prepoznali njegov vanserijski talenat.
„U Lajpcigu sam slučajno upoznao Rudolfa Bardla, vrhunskog majstora koji je tamo završavao violine. Pošto nije imao dece, primio me je kao sina. Pokazao mi je zanat i napravio ceo jedan instrument pred mojim očima. Kasnije sam dva puta nedeljno odlazio i u Temišvar, gde je takođe preda mnom sklapao violine. Tada sam konačno video perspektivu i shvatio kako ovaj posao zapravo treba da se radi”, objašnjava Nemček.
Najveća šansa i ključna mentorka u njegovom životu bila je Lidija Pažitu-Nacijević, istorijska figura domaće izrade instrumenata.
„Lidija Pažitu-Nacijević je bila prva žena graditelj violina na našim prostorima. Njen otac je bio zvanični kraljevski graditelj violina u Beogradu dvadesetih godina prošlog veka. Pošto je bila jedina ćerka, on ju je naučio svemu, a ona je kasnije obrazovala sedam generacija graditelja gudačkih instrumenata. Kako sama nije imala dece, došla je kod mene u Kovačicu i ponudila se da mi bude mentor. Želela je da mi prenese kompletno znanje dok je živa, kako njena dragocena porodična tradicija i literatura ne bi otišle u zaborav”, navodi čuveni kovačički majstor.
Zahvaljujući ovoj jedinstvenoj sinergiji vojvođanske tradicije, nemačke preciznosti i beogradske kraljevske škole, Jan Nemček danas stvara instrumente koji se odlikuju vrhunskim kvalitetom i specifičnim zvukom, prepoznatljivim među muzičarima širom sveta. Celi intervju možete pogledati na video snimku RTV Kovačica.
(RTV Kovačica)

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