Jan Nemček: Majstor koji stvara violine za ceo svet

Jan Nemček, čuveni graditelj violina iz Kovačice, uspešno je spojio dugogodišnju muzičku karijeru sa jedinstvenim zanatom izrade gudačkih instrumenata. Njegov put vodio je od vođenja uspešnog narodnog orkestra i prvih amaterskih koraka u radionici svojih rođaka, pa sve do učenja od najvećih evropskih majstora ovog zanata, čime je Kovačicu pozicionirao na svetsku mapu graditelja violina, Njegov put vodio je od vođenja uspešnog narodnog orkestra i prvih amaterskih koraka u radionici svojih rođaka, pa sve do učenja od najvećih evropskih majstora ovog zanata, čime je Kovačicu pozicionirao na svetsku mapu graditelja violina, prenosi RTV Kovačica.

Od 300 muzičkih aranžmana do prve gitare

Nakon što je ujak Juraj Malo otišao u penziju, Jan Nemček je preuzeo ulogu umetničkog rukovodioca slovačkog ansambla „U širokom polju kruške” (V šírom poli hruška). Tokom 13 godina uspešnog rada, pisao je aranžmane i svirao violinu i harmoniku, a orkestar je dva puta proglašavan za najbolji u Vojvodini i izdao svoj prvi „longplej” album sa 12 pesama. Ipak, prava prekretnica dogodila se u radionici njegovog oca i stričeva, gde je Jan provodio dane posmatrajući kako se popravljaju i prave instrumenti.

„Gledao sam kako moj ujak Juraj radi celog života. Pored redovnog posla, uvek je subotom i nedeljom radio popravke i pravio nove instrumente. Moja porodica je imala tri kuće blizu – moj otac, ujak Juraj i stric Pavle bili su stalno tamo, pa sam i ja provodio više vremena sa njima nego kod kuće. Posmatrao sam ih vikendom i rešio da ga pitam kako se pravi gitara. Tokom jula i avgusta, kada su i amateri malo umorni od sviranja, imao sam vremena i želeo sam da pokušam. Delovalo mi je da to svako može da uradi jer sam gledao njih kako rade”, priseća se majstor Nemček.

Svoj prvi instrument napravio je 1979. godine. Za taj poduhvat mu je trebalo mesec i po dana, na šta mu je ujak u šali rekao da je „nenormalan” jer je njemu samom za jednu violinu trebalo tri do četiri godine. Ipak, porodica je radila primitivnim metodama, bez stručnog alata i literature, pa je Jan odlučio da potraži profesionalno znanje.