Kreativni izazov za mlade: Otvoren foto-konkurs „Moje leto u jednom kadru“ u Vršcu

VRŠAC – Kancelarija za mlade Vršac (Dom omladine Vršac) pokreće uzbudljiv letnji foto-konkurs pod nazivom „Moje leto u jednom kadru“. Konkurs je zvanično počeo 15. jula i biće otvoren za prijave sve do 15. avgusta, pružajući priliku lokalnim kreativcima da kroz objektiv prikažu svoju viziju najtoplijeg godišnjeg doba.

Glavna tema konkursa je „Leto kroz objektiv mladih“, a organizatori podstiču učesnike da zabeleže prirodu, putovanja, druženja, sportske aktivnosti, zalaske sunca, festivale, običaje ili bilo koji drugi trenutak koji za njih predstavlja asocijaciju na leto. Vodilja celog projekta je krilatica: „Jedan kadar, hiljadu priča“.

Ko može da učestvuje i koji su uslovi?

Pravo učešća na ovom kreativnom konkursu imaju svi mladi sugrađani:

Starosna granica: Od 15 do 30 godina života.

Lokacija: Pravo prijave imaju isključivo mladi sa teritorije Grada Vršca.

Pravila konkursa su jednostavna i prilagođena svima:

Svaki učesnik može poslati najviše dve fotografije .

Sve poslate fotografije moraju biti isključivo autorski radovi samog učesnika.

Uz fotografije je obavezno dostaviti sledeće podatke: ime i prezime, broj godina, kontakt telefon i tačan naziv fotografije.

Gde i kako poslati radove?

Sve prijavljene autorske radove i prateće lične podatke potrebno je poslati elektronskim putem na zvaničnu imejl adresu organizatora: dovrsac@gmail.com.

„Zabeleži svoje leto. Podeli svoju priču. Inspiriši druge!“, poručuju iz vršačke Kancelarije za mlade i pozivaju sve zainteresovane da ne propuste priliku i pokažu svoj fotografski talenat.

(Društvene mreže)