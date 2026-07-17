Dom omladine Vršac: Julska berza vinila u subotu

Dom omladine Vršac organizuje Julsku berzu vinila, kompakt-diskova, kaseta, stripova i knjiga, koja će biti održana u subotu, 18. jula, u dvorištu Doma omladine (Dvorska 28).

Posetioci će imati priliku da razgledaju i nabave stara i nova izdanja, kao i brojne retke i kolekcionarske primerke, namenjene ljubiteljima muzike, stripova i pisane reči.

Berza će trajati od 11 do 14 časova, a ulaz i učešće su besplatni.

Organizatori pozivaju sve zainteresovane sugradjane, kolekcionare i ljubitelje vinila, kompakt-diskova, kaseta, stripova i knjiga da posete ovu jedinstvenu manifestaciju, razmene iskustva i upotpune svoje kolekcije.

(Grad Vršac)