Dom omladine Vršac: Julska berza vinila u subotu

U Opovu i ove godine „Miholjski susreti sela”
17:00
17.07.2026
Dom omladine Vršac organizuje Julsku berzu vinila, kompakt-diskova, kaseta, stripova i knjiga, koja će biti održana u subotu, 18. jula, u dvorištu Doma omladine (Dvorska 28).
Posetioci će imati priliku da razgledaju i nabave stara i nova izdanja, kao i brojne retke i kolekcionarske primerke, namenjene ljubiteljima muzike, stripova i pisane reči.
Berza će trajati od 11 do 14 časova, a ulaz i učešće su besplatni.
Organizatori pozivaju sve zainteresovane sugradjane, kolekcionare i ljubitelje vinila, kompakt-diskova, kaseta, stripova i knjiga da posete ovu jedinstvenu manifestaciju, razmene iskustva i upotpune svoje kolekcije.
(Grad Vršac)
17:00
17.07.2026
15:59
17.07.2026
18:09
15.07.2026
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17:00
17.07.2026