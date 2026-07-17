Važno obaveštenje za meštane Opova: Velika akcija suzbijanja ambrozije na 96.000 kvadrata

Opštinska uprava Opovo obaveštava javnost da u periodu od 13. jula do 3. avgusta 2026. godine sprovodi intenzivne mere za suzbijanje ambrozije, jedne od najopasnijih alergenih biljaka na našim prostorima.
Sveobuhvatne mere na teritoriji cele opštine
Akcija je pokrenuta sa primarnim ciljem da se drastično smanji prisustvo ove invazivne korovske biljke i tako olakša period cvetanja svima koji pate od alergija [naseopovo.rs]. Nadležne službe će tokom ove tronedeljne akcije sprovoditi nekoliko paralelnih aktivnosti na terenu:
- Detaljno mapiranje svih javnih površina pod ambrozijom
- Mehaničko košenje i uništavanje biljaka iz korena
- Hemijsko tretiranje na lokacijama gde je to neophodno
- Bezbedno prikupljanje i uklanjanje pokošene mase
Zaštita zdravlja i životne sredine kao prioritet
Planirani radovi obuhvatiće površinu od čak 96.000 kvadratnih metara širom opštine Opovo [naseopovo.rs]. Pravovremenim uništavanjem korova pre nego što dostigne punu zrelost, direktno se utiče na smanjenje koncentracije polena u vazduhu [naseopovo.rs]. Lokalne vlasti ističu da se sprovođenjem ovih mera pruža direktna podrška zdravstvenoj zaštiti građana, smanjuju tegobe kod osoba sa respiratornim problemima i aktivno čuva životna sredina
(naseopovo.rs)