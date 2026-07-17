Važno obaveštenje za meštane Opova: Velika akcija suzbijanja ambrozije na 96.000 kvadrata





Sveobuhvatne mere na teritoriji cele opštine

Akcija je pokrenuta sa primarnim ciljem da se drastično smanji prisustvo ove invazivne korovske biljke i tako olakša period cvetanja svima koji pate od alergija [naseopovo.rs]. Nadležne službe će tokom ove tronedeljne akcije sprovoditi nekoliko paralelnih aktivnosti na terenu:

Detaljno mapiranje svih javnih površina pod ambrozijom Mehaničko košenje i uništavanje biljaka iz korena Hemijsko tretiranje na lokacijama gde je to neophodno Bezbedno prikupljanje i uklanjanje pokošene mase



Zaštita zdravlja i životne sredine kao prioritet

Planirani radovi obuhvatiće površinu od čak 96.000 kvadratnih metara širom opštine Opovo [naseopovo.rs]. Pravovremenim uništavanjem korova pre nego što dostigne punu zrelost, direktno se utiče na smanjenje koncentracije polena u vazduhu [naseopovo.rs]. Lokalne vlasti ističu da se sprovođenjem ovih mera pruža direktna podrška zdravstvenoj zaštiti građana, smanjuju tegobe kod osoba sa respiratornim problemima i aktivno čuva životna sredina

(naseopovo.rs)