Poljoprivredna škola Vršac u projektu „EU za zaštitu bilja“

Predstavnici Poljoprivredne škole ,,Vršac,, profesori agronomskih predmeta Zoran Rankov i Borislav Kostić, učestvovali na stručnom skupu organizovanom u okviru projekta „EU za održivu zaštitu bilja u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, a realizuje Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Skup je bio posvećen unapređenju sistema periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja, sa ciljem uspostavljanja održivog i efikasnog sistema koji doprinosi bezbednoj proizvodnji hrane, zaštiti zdravlja ljudi i očuvanju životne sredine, u skladu sa evropskim standardima.

Profesor Zoran Rankov, koji je ujedno i ovlašćeno lice za obavljanje periodičnih pregleda prskalica i orošivača u Stanici za kontrolu uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja, koja posluje u okviru naše škole, kao i Borislav Kostić koji se priprema za sticanje licence kontrolora, imali su priliku da razmene iskustva sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva poljoprivrede, FAO-a, centrima za pregled opreme, savetodavnim službama, univerzitetima i predstavnicima industrije.