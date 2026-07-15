Poljoprivredna škola Vršac u projektu „EU za zaštitu bilja“
Predstavnici Poljoprivredne škole ,,Vršac,, profesori agronomskih predmeta Zoran Rankov i Borislav Kostić, učestvovali na stručnom skupu organizovanom u okviru projekta „EU za održivu zaštitu bilja u Srbiji“, koji finansira Evropska unija, a realizuje Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija (FAO) u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.
Skup je bio posvećen unapređenju sistema periodičnog pregleda uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja, sa ciljem uspostavljanja održivog i efikasnog sistema koji doprinosi bezbednoj proizvodnji hrane, zaštiti zdravlja ljudi i očuvanju životne sredine, u skladu sa evropskim standardima.
Profesor Zoran Rankov, koji je ujedno i ovlašćeno lice za obavljanje periodičnih pregleda prskalica i orošivača u Stanici za kontrolu uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja, koja posluje u okviru naše škole, kao i Borislav Kostić koji se priprema za sticanje licence kontrolora, imali su priliku da razmene iskustva sa predstavnicima Delegacije Evropske unije u Srbiji, Ministarstva poljoprivrede, FAO-a, centrima za pregled opreme, savetodavnim službama, univerzitetima i predstavnicima industrije.
Učešćem na ovakvim stručnim skupovima Poljoprivredna škola ,,Vršac,, potvrđuje svoju posvećenost unapređenju znanja i primeni savremenih standarda u poljoprivredi. Pored svoje obrazovne uloge, škola kroz proširenu delatnost uspešno funkcioniše i kao ovlašćeni Centar za periodični pregled uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja (prskalica i orošivača), doprinoseći bezbednoj i održivoj primeni sredstava za zaštitu bilja u skladu sa važećim propisima.
(Pančevac)