Voda na Šljunkari bezbedna za kupanje, ali izletište nema spasioce

Voda u jezeru Šljunkara bezbedna je za kupanje i rekreaciju, pokazala su poslednja laboratorijska ispitivanja i stručna analiza Zavoda za javno zdravlje Pančevo, saopštila je Turistička organizacija opštine Kovin.

Ipak, nadležni upozoravaju građane na oprez jer prostor ovog popularnog izletišta zvanično nije uređen kao javno kupalište.

Kompleks ne poseduje organizovanu spasilačku službu, zbog čega je na snazi formalna zabrana kupanja, a svi koji odluče da uđu u vodu čine to isključivo na sopstvenu odgovornost.

(Pančevac)