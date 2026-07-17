Treća Kovinska regata isplovljava 27. jula

Nakon proslave gradske slave, Sabora svetog arhanđela Gavrila, iz Kovinskog dunavca i marine u Kovinu 27. jula startuje treća Kovinska regata 2026. godine, koja će okupiti oko 40 manjih nautičkih plovila.

Plovidba duga 480 kilometara

Planirana ruta ove tradicionalne dvanaestodnevne manifestacije obuhvata plovidbu od Kovina, jednim delom Dunava, a potom rekom Savom sve do Ušća Drine i Mačvanske Mitrovice, nakon čega sledi povratak nizvodno. Ipak, organizatori naglašavaju da konačna realizacija rute zavisi od prirode i vremenskih uslova.

Zbog trenutno veoma niskog vodostaja u Srbiji i celom regionu, reka Sava je prilično plitka na kritičnim reonima kao što su Mrđenovci, Kamičak, Provo i sam Šabac. Ukoliko plovidba do Ušća Drine ne bude bezbedna, organizatori su obezbedili rezervnu varijantu prema kojoj će se ploviti do Kupinova, odakle će se učesnici okrenuti i vratiti nazad u Kovin.

Promocija rečnog turizma Vojvodine

Kovinsku regatu organizuje Turistička organizacija pod pokroviteljstvom Opštine Kovin, a manifestacija se svojim ciljevima priključuje poznatom programu „Krstarenje ravnicom, plovimo zajedno”, koji još od 2009. godine uspešno sprovodi JVP „Vode Vojvodine”.

Zanimljivo je da regata privlači nautičare iz svih krajeva. Dok je među učesnicima vrlo malo vlasnika plovila iz samog Kovina, manifestacija je izuzetno popularna među nautičarima iz Beograda, Novog Sada i ostalih delova Vojvodine. Organizatori ističu da su prethodne dve regate donele izuzetno pozitivna iskustva i privukle veliki broj ljubitelja reka, prirode i porodičnih avantura na vodi.

Oganizatori sa ponosom najavljuju predstojeću plovidbu: „Planirano je da pređemo oko 480 kilometara. Ova dvanaestodnevna plovidba biće prava prilika za sve ljubitelje nautike, rekreativne plovidbe i porodičnih avantura da u prijatnoj atmosferi uživaju na vodi i na najlepši način promovišu rečni turizam.”

(Pančevac)