Dani Kosova i Metohije u Vršcu: Večeras izložba „Udvojene slike sveta“

U okviru manifestacije „Dani Kosova i Metohije u Vršcu“ večeras u 19 časova u Gradskom muzeju Vršac biće svečano otvorena izložba „Udvojene slike sveta“, koju organizuju Ansambl narodnih igara i pesama Kosova i Metohije „Venac“ i Udruženje srpsko-japanskog prijateljstva „Hanami“, uz podršku Gradskog muzeja Vršac.

Izložba predstavlja zajedničku postavku slika umetnika sa Kosova i Metohije Milice Kostić i Nikole Ilića, čija dela kroz različite likovne izraze prikazuju duhovnost, tradiciju, kulturni identitet i lepotu Kosova i Metohije. Posetioci će imati priliku da kroz umetnost sagledaju bogatstvo kulturnog nasleđa i savremenog stvaralaštva ovog prostora. U okviru izložbene postavke biće predstavljena i digitalna 3D izložba srpskih narodnih nošnji sa Kosova i Metohije, koja na savremen i interaktivan način prikazuje bogatstvo tradicionalnog odevanja i osobenosti narodnih nošnji ovog podneblja.

Poseban segment izložbe čini i virtuelni film „Srpsko kulturno nasleđe Kosova i Metohije“, koji će posetioci moći da pogledaju uz pomoć VR naočara. Kroz savremenu tehnologiju, film predstavlja srpske narodne nošnje, kao i najznačajnije svetinje Kosova i Metohije koje se nalaze na Uneskovoj Listi svetske baštine – Pećku patrijaršiju, manastir Visoki Dečani, manastir Gračanicu i Crkvu Bogorodice LJeviške u Prizrenu.

Izložba će biti otvorena za posetioce do 15. avgusta, pružajući jedinstvenu priliku da se kroz spoj likovne umetnosti, tradicionalne kulture i savremenih tehnologija upoznaju sa bogatim kulturnim nasleđem Kosova i Metohije. Realizaciju izložbe podržali su Ministarstvo kulture Republike Srbije i Grad Vršac, u okviru programa manifestacije „Dani Kosova i Metohije u Vršcu“.

(Pančevac)