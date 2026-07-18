Zabava za sve generacije: Novo dečje igralište kod Gradskog jezera u Vršcu

Novo dečje igralište kod Gradskog jezera u Vršcu donosi zabavu za sve generacije

Mališani u Vršcu dobili su novu, moderno opremljenu zonu za igru i rekreaciju koja se nalazi na atraktivnoj lokaciji neposredno pored Gradskog jezera.

Novo dečje igralište, koje je već privuklo veliku pažnju najmlađih Vrščana, opremljeno je savremenim i bezbednim spravama. Pored klasičnih i omiljenih ljuljaški, igralište poseduje i atraktivnu žičaru (zip-line) koja pruža poseban doživljaj i garantuje sate aktivne zabave na otvorenom.

Bezbednost na prvom mestu

Kao što se vidi na zvaničnoj info-tabli, vlasnik igrališta je Gradska uprava grada Vršca, dok je prateće radove i opremanje realizovalo preduzeće „Džungla 035” iz Jagodine. Da je bezbednost dece bila glavni prioritet tokom planiranja svedoči i podatak da je kontrolu i sertifikaciju terena izvršilo imenovano telo „Institut za zaštitu na radu” iz Novog Sada, čime su ispunjeni svi najviši standardi sigurnosti.

Pravila za bezbrižnu igru

Glavni deo igrališta sa oznakom „ŽS 1-1” namenjen je deci uzrasta od 7 do 14 godina. Kako bi prostor ostao bezbedan i očuvan za sve posetioce, na samom ulazu su istaknuta jasna pravila ponašanja. Unutar zone igrališta strogo je zabranjeno:

Uvođenje kućnih ljubimaca

Vožnja bicikala, rolera, skejtborda i trotineta

Pušenje i unošenje staklene ambalaže

Bacanje smeća van kanti

Takođe, roditeljima se savetuje da pre početka igre pregledaju sprave, dok deca mlađa od tri godine na igralištu moraju biti pod obaveznim i neprekidnim nadzorom odraslih osoba.

Ovaj novi kutak pored Gradskog jezera brzo je postao glavna tačka okupljanja porodica i pravo mesto gde se trenutno krije najbolja zabava u Vršcu.

(Pančevac)