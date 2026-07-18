Tehnologija u službi talenata: U Vršcu održan 32. međunarodni naučni skup o darovitima

Visoka strukovna vaspitačka i medicinska škola u Vršcu uspešno je organizovala 32. okrugli sto o darovitima. Ovaj prestižni međunarodni naučni skup okupio je brojne domaće i svetske stručnjake oko teme koja povezuje obrazovanje, savremenu tehnologiju i razvoj izvrsnosti.

Ovogodišnji skup održan je u hibridnom formatu, omogućivši učešće kako u prostorijama Visoke škole u Vršcu, tako i putem onlajn platforme. Suorganizatori manifestacije bile su eminentne visokoškolske institucije iz Rumunije, Slovenije, Nemačke i Severne Makedonije.

Veštačka inteligencija i izazovi modernog obrazovanja

Fokus ovogodišnjeg skupa bio je na temi „Izazovi primene IKT alata za podsticanje samoregulacije u razvoju izvrsnosti darovitih”. Naučnici i istraživači iz zemlje i regiona diskutovali su o fenomenu darovitosti, ulozi veštačke inteligencije (AI) kao pokretaču obrazovnih reformi, personalizovanom učenju i digitalnim kompetencijama nastavnika.

Skup je zvanično otvorila direktorka Visoke škole dr Danica Veselinov, izrazivši posebnu zahvalnost akademiku prof. dr Grozdanki Gojkov na svesrdnoj pomoći i dugogodišnjoj posvećenosti organizaciji ovog skupa. Uvodna izlaganja profesora sa univerziteta u Beogradu, Novom Sadu i Prištini pokrenula su dinamičnu akademsku diskusiju o tome kako digitalno okruženje utiče na samoregulisano učenje kod darovitih učenika.

Skup dobio i interkontinentalnu dimenziju

Poseban pečat ovogodišnjem Okruglom stolu dalo je učešće prof. dr Hamfrija Obore sa Afričkog univerziteta za talente (TATU) iz Kenije. NJegovo prisustvo donelo je skupu globalni karakter i otvorilo vrata novim modelima međunarodne saradnje u oblasti identifikovanja talenata.

Tokom radnog dela skupa, pažnja je posvećena inovativnim temama i praktičnim rešenjima, među kojima su se izdvojili:

Antropo-biometrijska procena darovitosti (ABTA) – novi tehnološki model za identifikaciju talenata

Strategije za Generaciju Z – didaktički pristupi prilagođeni darovitim studentima novog doba

Socioemocionalni aspekti učenja – uticaj digitalnog okruženja na emocije i kognitivni razvoj darovitih

IKT u predškolskom uzrastu – primena pametnih alata za podsticanje samoregulacije kod najmlađih

Skup je završen donošenjem jasnih zaključaka i smernica za buduća naučna istraživanja, sa porukom da savremena tehnologija i veštačka inteligencija moraju biti pažljivo usmerene ka prepoznavanju i maksimalnom razvoju ljudskih potencijala.

(Pančevac)