Poziv za organizatore: Otvorene prijave za Festival mentalnog zdravlja u Pančevu

Zavod za javno zdravlje Pančevo pozvao je ustanove, udruženja i stručnjake da prijave svoje događaje i uzmu učešće u ovogodišnjem Festivalu mentalnog zdravlja, koji će se održati od 10. do 20. oktobra 2026. godine.

Četvrti festival u Pančevu ove godine nosi temu „Sloboda, sigurnost i mentalno zdravlje”, pod prepoznatljivim sloganom „Sigurni u nesigurnom svetu”. Svi zainteresovani mogu prijaviti tribine, radionice, predavanja ili izložbe putem onlajn formulara najkasnije do 10. avgusta 2026. godine.

Neki od glavnih obaveznih kriterijuma za prijavu jesu da je događaj potpuno besplatan za javnost, da nije komercijalne prirode, da je naučno zasnovan i usmeren isključivo na unapređenje mentalnog zdravlja zajednice. Poželjno je da aktivnosti budu interaktivne, pristupačne osobama sa invaliditetom i locirane u prostorima javnih ustanova koji ne zahtevaju zakup.

Budite deo mreže koja menja svest o psihološkoj dobrobiti i prijavite svoj program na vreme!