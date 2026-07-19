Sportska dešavanja Južni Banat

Banatski Sokolac: 9. Memorijalni turnir „Goran Petrović Čobi“ 26. jula

12:00

19.07.2026

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Tradicionalni deveti Memorijalni turnir u malom fudbalu „Goran Petrović Čobi“, koji u znak sećanja okuplja ekipe i ljubitelje sporta iz celog Južnog Banata, biće održan u nedelju, 26. jula, sa početkom od 18 sati na terenu FK Solunac u Banatskom Sokolcu.

 

Na ovogodišnjem turniru učestvovaće ekipe iz:

Banatskog Sokolca
Velike Grede
Hajdučice
Seleuša

Organizatori pozivaju sve građane, navijače i ljubitelje malog fudbala da svojim prisustvom podrže učesnike i uveličaju još jedno izdanje memorijalnog turnira, koji pored sportskog duha neguje prijateljstvo, zajedništvo i čuva uspomenu na Gorana Petrovića Čobija.

Turnir će biti održan na terenu u Banatskom Sokolcu, a očekuje se veliki broj učesnika i posetilaca. Dobrodošli!

Tagovi

Banatski Sokolac FK Solunac i Memorijalni turnir u malom fudbalu „Goran Petrović Čobi“

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