Banatski Sokolac: 9. Memorijalni turnir „Goran Petrović Čobi“ 26. jula

Tradicionalni deveti Memorijalni turnir u malom fudbalu „Goran Petrović Čobi“, koji u znak sećanja okuplja ekipe i ljubitelje sporta iz celog Južnog Banata, biće održan u nedelju, 26. jula, sa početkom od 18 sati na terenu FK Solunac u Banatskom Sokolcu.

Na ovogodišnjem turniru učestvovaće ekipe iz: Banatskog Sokolca

Velike Grede

Hajdučice

Seleuša

Organizatori pozivaju sve građane, navijače i ljubitelje malog fudbala da svojim prisustvom podrže učesnike i uveličaju još jedno izdanje memorijalnog turnira, koji pored sportskog duha neguje prijateljstvo, zajedništvo i čuva uspomenu na Gorana Petrovića Čobija.

Turnir će biti održan na terenu u Banatskom Sokolcu, a očekuje se veliki broj učesnika i posetilaca. Dobrodošli!