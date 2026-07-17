Južni Banat

„Čarobni pasulj“ u Samošu: Susret penzionera u znaku druženja i zajedništva

14:30

17.07.2026

Podeli vest:

Plakat

Udruženje penzionera Samoš organizuje manifestaciju pod nazivom „Čarobni pasulj“, koja će biti održana u subotu, 18. jula u  9 časova, u dvorištu Mesne zajednice u Samošu.

Reč je o promotivnoj manifestaciji koja nije takmičarskog karaktera, već ima za cilj da okupi predstavnike svih Udruženja penzionera sa teritorije opštine Kovačica i pruži priliku za druženje, razmenu iskustava i jačanje međusobnih prijateljskih veza.

Centralni deo programa biće zajedničko kuvanje pasulja – pasuljijada, ali bez proglašenja pobednika i takmičarskog nadmetanja. Organizatori ističu da je suština ovog događaja u negovanju zajedništva, dobrog raspoloženja i međusobnog poštovanja, sa željom da ovaj događaj postane tradicija.

(Pančevac)

Tagovi

psuljijada Samoš

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *

Pre postavljanja komentara, molimo pročitajte i složite se sa uslovima korišćenja


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.