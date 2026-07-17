Ekološka sramota kod Crepaje

Fotografija koja je preplavila lokalne društvene mreže svedoči o potpunom nedostatku ekološke svesti pojedinca koji je gomilu smeća, plastike i starih televizora bezobzirno istovario na zemljanom putu kod Crepaje.

Reč je o lokaciji na putu koji vodi od stražare ka zvaničnoj deponiji, od koje je ovaj uočljivi krš udaljen svega 500 metara, objavljeno je na Fejsbuk grupi Crepaja.

Prolaznici i meštani opravdano su ogorčeni ovim prizorom jer je nepoznati počinilac, umesto da otpad odveze na za to predviđeno mesto, odlučio da ga bukvalno izruči nasred javne površine i u prirodu.

Oštra reakcija javnosti i apel svesti

Ovaj potez izazvao je lavinu negativnih komentara građana koji ističu da se na ovaj način direktno uništava okolina i naružuje izgled mesta. U lokalnim apelima upućenim nesavesnom sugrađaninu, meštani šalju oštru poruku:

„Verovatno ti se stranica na prikolici sama otvorila pa nisi primetio da si izgubio đubre, ali mogao si da ga natovariš kada si se vraćao. Da zaista voliš Crepaju, bacio bi smeće tamo gde mu je i mesto. Ko će sada da pokupi ovaj krš koji si izručio tamo gde ne treba?”

Građani apeluju na nadležne komunalne službe da hitno reaguju, uklone ovu divlju deponiju pre nego što dodatno naraste, ali i da pooštre kontrole i kazne kako bi se stalo na put ovakvom bahatom ponašanju pojedinaca.

(Pančevac)