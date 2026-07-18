Vinogradari iz Crepaje dobili novu mašinu

Zahvaljujući konkursu Opštine Kovačica, Udruženje „Stari vinogradi” iz Crepaje kupilo je novi zglobni malčer vredan 160.000 dinara, koji će služiti za čišćenje trske sa parcela i održavanje prilaznih puteva

Udruženje „Stari vinogradi” iz Crepaje uspešno je unapredilo svoju poljoprivrednu mehanizaciju nabavkom novog malčera, zahvaljujući sredstvima obezbeđenim putem javnog konkursa Opštine Kovačica, prenosi RTV Kovačica.

Krajem maja, Opština Kovačica je u okviru tri javna konkursa dodelila ukupno 95 ugovora udruženjima građana, kulturno-umetničkim društvima i organizacijama koje svojim projektima doprinose razvoju kulture, poljoprivrede i društvenog života u svim naseljenim mestima ove opštine. Među dobitnicima sredstava našlo se i udruženje iz Crepaje, koje broji 45 članova, a čiji su vinogradi i voćnjaci sada bogatiji za vrednu poljoprivrednu mašinu.

Višestruka namena nove mašine

Nova mašina koštala je 160.000 dinara, pri čemu je lokalna samouprava finansirala 150.000 dinara, dok je udruženje obezbedilo preostalih 10.000 dinara. Reč je o zglobnom malčeru sa radnim zahvatom od 1,65 metara, koji će primarno služiti za seču trske i visokog rastinja, kako unutar parcela, tako i na prilaznim putevima.

Predsednik Udruženja „Stari vinogradi”, Dejan Tekijaški, detaljnije je objasnio značaj i planove za korišćenje ove mehanizacije: „Izuzetno nam je drago da možemo da vam predstavimo novu mašinu Udruženja, za koju smo dobili sredstva od Opštine Kovačica putem konkursa. Kupili smo malčer, zglobni, radni zahvat je metar 65, tako da su vinogradari bogatiji za jednu mašinu koju će koristiti i u svojim voćnjacima, a i u održavanju prilaznih puteva.”

Govoreći o konkretnoj nameni na terenu, Tekijaški je istakao:

„Mi ćemo prvenstveno trsku koja zaklanja put da suzbijamo, i na obodima parcela tu trsku, ali služiće i lokalnoj zajednici po potrebi. Imamo u budućnosti razne neke projekte što ćemo raditi, a jako nam je bitno da imamo čist put kako bi to moglo da se realizuje.

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Od hobista do jedinstvenih proizvođača rakije

Iako članovi udruženja uglavnom obrađuju manje parcele, među njima ima onih koji planiraju proširenje proizvodnje, kao i ozbiljnih proizvođača po kojima Crepaja postaje prepoznatljiva u regionu.

„Trenutno imamo 45 članova, ovde su uglavnom vinogradi, voćnjaci, to su manje parcele, ali ima ljudi koji planiraju i širu proizvodnju. Imamo u udruženju članova koji ozbiljno proizvode rakiju. Ima naš član Petar Margan koji proizvodi banatski kalvados, ja mislim da je jedini ovde u okruženju da se to proizvodi. Tako da imamo i ozbiljne proizvođače, ali imamo i sitne, male, imamo i ljubitelje samo koji su ovde kao vikend kućici”, zaključio je Dejan Tekijaški.

Nabavka ove mašine predstavlja značajan korak ka modernizaciji rada lokalnih voćara i vinogradara, dok uspešna realizacija ovog konkursa potvrđuje važnost podrške opštinskih struktura projektima koji direktno unapređuju kvalitet rada i života u ruralnim sredinama.

(Pančevac/RTV Kovačica)