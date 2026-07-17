Bela Crkva: Od 18. jula za saobraćaj zatvorena ulica Save Munćana

U okviru radova na rehabilitaciji kolovoza ulica u Beloj Crkvi, od subote 18. jula doći će do privremenog zatvaranja za saobraćaj dela ulice Save Munćana od raskrsnice sa Partizanskom ulicom do raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića, prenosi BCinfo.

Mole se stanovnici navedenog dela ulice da izmeste svoja parkirana vozila, kako bi se pripremni radovi neometano odvijali.

Ovi radovi se odvijaju u okviru projekta rehabilitacije kolovoza sedam ulica u Beloj Crkvi, koji finansira Uprava za kapitalna ulaganja AP Vojvodine.

(BCinfo)