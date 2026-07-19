Južni Banat

Gajac domaćin 15. „Gajačkog kotlića“: Tradicionalno takmičenje u kuvanju riblje čorbe i bogata tombola

13:00

19.07.2026

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Sve je spremno za 15. Gajački kotlić, velika gastronomska Manifestacija u Gaju, koji se održava  15. avgusta.  Veliki broj učesnika će pokušati da pripreme najukusniju riblju čorbu, po sledećim propozicijama:
Sve je spremno za jubilarni XV „Gajački kotlić“, tradicionalnu manifestaciju koja okuplja najbolje kulinarske majstore i ljubitelje dobre riblje čorbe.

Takmičenje će se održati u subotu po strogo definisanim propozicijama, gde je kuvanje dozvoljeno isključivo pomoću plinskih boca, dok je upotreba otvorene vatre najstrože zabranjena.

Učesnici sami obezbeđuju kotlić, gorionike, začine, kao i ribu po sopstvenom izboru koja mora biti ispravna i deklarisana za ljudsku ishranu.

Program manifestacije počinje u 14 časova prijavom takmičara, nakon čega od 15 do 17 časova sledi samo kuvanje riblje čorbe. Predaja uzoraka zakazana je za 17 časova u Domu kulture, i to isključivo u činiji dobijenoj od organizatora.

Uzorak mora sadržati punu posudu (3-4 kutlače) čorbe bez ribe i dodatnih sadržaja poput lorbera i paprike, jer se u suprotnom uzorci neće ocenjivati.

Nakon kulinarskog dela, u 19.30 časova biće organizovana velika tombola sa bogatim nagradnim fondom koji uključuje pečeno prase, ražanj, veliki roštilj, kotliće sa tronošcima različitih zapremina, originalne DICK noževe i druge vredne stvari.

Veliko proglašenje pobednika XV „Gajačkog kotlića“ predviđeno je za 20 časova.

(Pančevac)

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