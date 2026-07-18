Stariji Vrščani proveli nezaboravan dan u prirodi

Korisnici Gerontološkog centra Vršac posetili su Konjički klub „Jedinstvo“, gde su uživali u prirodi, toplom prijemu i druženju sa plemenitim životinjama.

Korisnici Gerontološkog centra Vršac proveli su nezaboravan dan u Konjičkom klubu „Jedinstvo“ iz Vršca, gde su imali priliku da uživaju u prirodi i neposrednom kontaktu sa konjima.

Boravak na svežem vazduhu i druženje sa ovim plemenitim životinjama doneli su mnogo radosti, podstakli dobro raspoloženje i izmamili osmehe na licima svih prisutnih. Domaćini iz konjičkog kluba priredili su gostima izuzetno toplo i srdačno gostoprimstvo, obezbedivši im trenutke ispunjene pažnjom i lepim uspomenama.

Povodom ovog prelepog događaja, korisnici i uprava Gerontološkog centra uputili su iskrenu zahvalnost Konjičkom klubu „Jedinstvo“ na humanosti i predivno organizovanom danu. Ovakve zajedničke aktivnosti pokazuju koliki značaj pažnja i solidarnost imaju za starije sugrađane, direktno doprinoseći poboljšanju kvaliteta njihovog društvenog života. Divni trenuci provedeni u klubu i neprocenjivi trenuci zajedništva ostaće u dugom i lepom sećanju svih učesnika.

(Pančevac/S.L)