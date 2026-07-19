Nova era za kulturu u Kovačici: Renoviranje kultnog Doma kulture „3. oktobar“

Dom kulture „3. oktobar“ u Kovačici uskoro će zasijati u potpuno novom sjaju. Zahvaljujući sveobuhvatnim radovima na rekonstrukciji i renoviranju objekta, ova renomirana ustanova značajno će unaprediti uslove za realizaciju bogatog kulturnog programa koji decenijama okuplja brojne posetioce iz celog Južnog Banata, prenosi TV Kovačica.

Funkcionalniji i moderniji prostor za sve posetioce

Aktuelni radovi obuhvataju obnovu više ključnih delova zgrade sa jasnim ciljem – da se stvori estetski lepši, ali pre svega funkcionalniji i prijatniji ambijent. Kako navodi direktor Doma kulture u Kovačici, Jan Tomaš, ova investicija je od strateškog značaja za lokalnu zajednicu jer će omogućiti znatno viši nivo organizacije predstava, koncerata, književnih večeri i drugih masovnih manifestacija.

Očuvanje tradicije i razvoj kulturnog turizma

Kovačica je nadaleko poznata po svojoj bogatoj kulturnoj baštini i naivnom slikarstvu, a Dom kulture predstavlja glavno jezgro društvenog i umetničkog života ovog mesta. Modernizacijom samog prostora stvoriće se bolji uslovi kako za domaće amatere i profesionalne umetnike, tako i za prijem gostujućih ansambala, što će direktno doprineti daljem razvoju kulturnog turizma u opštini.

(Pančevac)