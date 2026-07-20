Kulturni centar Vršac: Predstava za decu „Note malog Mocarta“ 21. jula

U utorak, 21. jula od 19 časova, u Muzičkom paviljonu u centru grada, biće igrana predstava za decu „Note malog Mocarta.

Kako izgleda detinjstvo jednog od najvećih muzičkih genija svih vremena? Kroz zanimljivu i veselu priču, mali Mocart i njegova sestra Nanerl vode publiku na nezaboravno putovanje Evropom, ispunjeno muzikom, avanturama i otkrivanjem sveta. Uz prepoznatljive melodije, igru i interakciju sa publikom, najmlađi će upoznati život slavnog kompozitora na zabavan, edukativan i inspirativan način. Predstava razvija ljubav prema muzici, podstiče radoznalost i pokazuje da veliki snovi često počinju još u detinjstvu.

Predstavu organizuje Kulturni centar Vršac u okviru Vršačkog kulturnog leta.

(Kulturni centar Vršac)