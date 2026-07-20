Petnaest godina umetničkog stvaralaštva hora Bella Musica

Multikulturalna sredina poput Bele Crkve imala je potrebu za pevačkim društvom čiji repertoar obuhvata i pesme naroda nacionalnih manjina. Ta potreba pretočena je u stvarnost 2011. godine osnivanjem ansambla, koji od 2013. godine nosi naziv i status zvaničnog gradskog ansambla “Bella musica”, prenosi RTV Pančevo.

Svake godine pevačko društvo “Bella musica” osmišljava repertoar prigodan za državne i hrišćanske praznike, pesme na jezicima nacionalnih manjina, kao i programi namenjeni festivalima u zemlji i inostranstvu. Pod vođstvom dirigentkinje Danijele Jokanović, hor nastupa širom Srbije i regiona.

Ansambl “Bella musica” izvodi pesme na srpskom, češkom, nemačkom, mađarskom, rumunskom, romskom i ruskom jeziku. Pored brojnih nastupa u zemlji i inostranstvu, stalni su učesnici kulturnih manifestacija u Beloj Crkvi.