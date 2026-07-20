Jabuka: Turnir u malom fudbalu u petak

Ljubitelji malog fudbala uskoro će uživati u vrhunskom sportskom spektaklu u okolini Pančeva. Tradicionalni „Boss turnir u malom fudbalu Jabuka 2026“ počinje u petak, 24. jula, i okuplja najbolje ekipe iz regiona.

Organizatori su ove godine obezbedili rekordan nagradni fond, zbog čega se očekuje velika borba na terenu i prepune tribine.

Ekipe koje žele da odmere snage i uđu u trku za vredne nagrade mogu se prijaviti najkasnije do četvrtka, 23. jula. Istog dana biće održano i zvanično izvlačenje parova. Uplata po ekipi iznosi 15.000 dinara, a sve prijave i informacije mogu se dobiti putem telefona 064/1278-227 (Miljan).

Vredne nagrade za najbolje timove

Pobednike turnira očekuju istorijski visoke novčane nagrade:

1. mesto: 500.000 dinara

2. mesto: 150.000 dinara

3. mesto: 50.000 dinara

(Pančevac)