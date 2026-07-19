Pogledajte kako je bilo na dočeku Vučića u Vladimirovcu VIDEO

U veličanstvenoj atmosferi i u prisustvu više od 5.000 građana, u Vladimirovcu, u opštini Alibunar, održan je veliki narodni sabor „Srbija pobeđuje“. Skupu je prisustvovao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, a okupljenima su upućene poruke zajedništva, mira i nastavka ekonomskog razvoja Srbije.

„Srbija pobeđuje“ zajedno je poručilo više od 5.000 ljudi na velikom narodnom saboru, koji je održan u Vladimirovcu. Predsednika Aleksandra Vučića dočekao je špalir od tri stotine zastava, kao i štandovi na desetine udruženja žena. Ovo je bila prilika da predsednik sa vrednim članicama lokalnih društava razgovara o njihovim delatnostima i aktivnostima, ali i da se fotografiše sa mnogobrojnim narodom, zahvalivši se na simboličnim poklonima koji su mu tada uručeni. Iz hiljade grla orilo se „Aco, Srbine“.

U nastavku susreta, govoreći pred više od 5.000 ljudi, Aleksandar Vučić zahvalio se okupljenima na još jednom fantastičnom dočeku u Južnom Banatu, koji je ocenio kao “nešto najlepše što je doživeo”.

Tokom obraćanja predsednik je najavio brojne infrastrukturne projekte od značaja za Južni Banat i celu Srbiju. Okupljeni su poručili da veruju u ujedinjenu Srbiju koja nastavlja da se razvija, gradi puteve, škole, bolnice i fabrike, uz očuvanje stabilnosti i nacionalnih interesa. Sa skupa „Srbija pobeđuje“ istaknuto je da su jedinstvo, rad i odgovornost ključ daljeg razvoja, koji se ogleda u projektima i ulaganjima širom zemlje. Iz Vladimirovca su upućene poruke podrške nastavku politike usmerene ka boljem standardu građana, većim platama i penzijama, novim radnim mestima i jačanju privrede.

(RTV Pančevo)