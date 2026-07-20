Spoj poezije i tehnologije: Inovativno otvaranje „Dana Uzdina“

Jedinstvenim preplitanjem umetnosti i savremenih tehnologija svečano je otvorena tradicionalna manifestacija „Dani Uzdina“.

Poznati domaći i međunarodni pesnik Gabrijel Băbuț predstavio je publici inovativan koncept koji je klasičnu poeziju transformisao u interaktivno iskustvo, pretvarajući posetioce iz pasivnih posmatrača u aktivne učesnike stvaralačkog procesa.

Kulturni program dodatno je obogatio upečatljiv recital Anelije Băbuț, koja je pred publikom kazivala čuvenu pesmu „Mi hoćemo zemlju“ (rum. Noi vrem pământ) velikog rumunskog pesnika Đorđa Košbuka.

Anelija se okupljenima obratila i iz ugla psihologa. Ona je analizirala složen odnos između tehnologije, kreativnosti i ljudske psihe, uz poruku da poezija u modernom dobu ne nestaje, već se menja, prilagođava i razvija. Za vernu publiku u Uzdinu ovo je bilo potpuno novo, premijerno kulturno iskustvo koje je otvorilo nova vrata u sagledavanju moderne umetnosti.

(Pančevac)