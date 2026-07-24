Od Pančeva do rumunske granice vozovi će ići 160 km/h

Banat se nalazi na pragu istorijske ekonomske i saobraćajne transformacije. Nakon što je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tokom posete Vladimirovcu najavio spajanje pruga u Banatu koje će privući nove investitore i fabrike, Agencija za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije preduzela je ključni korak.

Doneta je zvanična odluka o izradi Strateške procene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju i modernizaciju međunarodne železničke pruge od Beograda i Pančeva, preko Vršca, pa sve do granice sa Rumunijom.

Ovaj ambiciozni projekat obuhvatiće rekonstrukciju 93 kilometra pruge, a cilj je da se brzina vozova podigne na impresivnih 160 km/h. Planirana je izgradnja potpuno nove železničke stanice „Pančevo Banat“, koja će direktno opsluživati potrebe rastuće lokalne industrije. Takođe, pruga će do ove nove stanice dobiti drugi kolosek, dok će kompletna deonica do rumunske granice biti u potpunosti elektrifikovana.

Projekat modernizacije ove ključne evropske rute biće finansiran sa 102 miliona evra iz kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i Francuske agencije za razvoj (AFD). Izrada ekološke procene, koja pokriva teritorije Beograda, Pančeva, Vršca i Alibunara, trajaće 12 meseci i postaviće temelje za dolazak modernog, brzog i ekološki održivog saobraćaja u ovaj deo Srbije.

(Ekapija)