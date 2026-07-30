Koković posle Brage: Veliko iskustvo za ceo klub

Šef stručnog štaba Železničara iz Pančeva, Radomir Koković, izneo je svoje prve utiske nakon ubedljivog poraza od Brage (4:0) i eliminacije iz kvalifikacija za Ligu konferencije. Uprkos teškom rezultatu, mladi strateg je naglasio da je ovaj dvomeč doneo ogromnu školu njegovom mladom timu.

Ključni momenti: Sudijske odluke i pad koncentracije

Koković se odmah osvrnuo na olako dosuđene kaznene udarce koji su direktno skrojili sudbinu Pančevaca u ovom dvomeču.

„Tri primljena gola iz penala za osam dana. Bili smo jako dobri do prvog gola iz penala. Diskutabilan penal, sigurno. To nas je malo poljuljalo, primili smo gol iz našeg poseda“, započeo je analizu trener Železničara.

Ulazak u drugo poluvreme sa dva gola zaostatka na vrućem gostovanju u Portugaliji bio je nemoguća misija za srpski tim.

„Ušli smo u drugo poluvreme sa 0:2, protiv ovako kvalitetne ekipe i pred domaćom publikom Braga je jako težak protivnik. Mislim da su nas rutinirali u drugom poluvremenu, a mi smo bili nestrpljivi u pritisku i posedu. Jurili smo rezultat, ali u pitanju je bila Bragina rutina. Uživanje je bilo biti deo ovog ambijenta. Veliko je iskustvo za nas kao klub.“

Akcenat na mladosti i lekcijama za budućnost

Umesto očajavanja nad rezultatom, strateg Pančevaca je svesno preusmerio pažnju na igru i dugoročni razvoj tima, ponosan na činjenicu da je ekipa suprotstavila renomiranom rivalu sa izuzetno mladim sastavom.

„Kada pričam o performansu, a ne rezultatu, skrećem temu sa pritiska rezultata. Što se tiče nas, sigurno smo ostavili bolji utisak u Pančevu, nego ovde, ali neverovatno je iskustvo za nas. Prosek godina nam je bio nešto više od 22 godine. Neprocenjivo iskustvo za nas, ali ostavljamo ga iza sebe i idemo dalje“, zaključio je Koković.

(Pančevac/S.L)

Železničar eliminisan iz Evrope, Braga ubedljiva u „Kamenolomu“ (4:0)