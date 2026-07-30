BOJADŽIEVSKI: Na mestu „Azotare” – data centar

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Sednica Skupštine grada Pančeva, bila je za JP „Urbanizam”, kao i za sam Grad, jako važna u smislu donošenja planskih dokumenata
17:57
30.07.2026
Sednica Skupštine grada Pančeva, bila je za JP „Urbanizam”, kao i za sam Grad, jako važna u smislu donošenja planskih dokumenata
U ekskluzivnom razgovoru za „Pančevac” Slave Bojadžievski, direktor JP-a „Urbanizam”, objasnio je šta je poenta planskih akata koji su doneti na prethodnoj sednici Skupštine grada.
„Pančevac”: Šta smo dobili usvajanjem Plana generalne regulacije za Kačarevo?
Slave Bojadžievski: Ovim planskim dokumentom rešeni su brojni problemi lokalnog stanovništva. Korigovane su regulacione linije kako bi građani nesmetano mogli da upišu svoju imovinu, definisan je prostor za izgradnju „staze zdravlja” u naselju, uz već formiran pojas drveća, jasno je definisan prostor jezera, kao i područje vodoizvorišta. Sa druge strane, stvorena su određena planska ograničenja za izgradnju novih objekata na prostoru osnovne poljoprivredne zone i zone kontrolisane poljoprivredne proizvodnje, za koje je neophodno uraditi urbanistički projekat, koji će da prati Studija o proceni uticaja na životnu sredinu.
• Koji planski dokument je od posebne važnosti za Grad Pančevo?
– Izmena i dopuna plana generalne regulacije Celina 8 – Petrohemija, Azotara i Rafinerija – čija je izrada započeta 2024. Cilj izrade Izmena i dopuna plana je prenamena u okviru kompleksa HIP Azotara gde se, umesto hemijske industrije, koja je u periodu druge polovine 20. veka funkcionisala u okviru kompleksa Južne industrijske zone, sada planira „Data centar”. Iako relativno nova oblast za nas, stvaranje planskog osnova za izgradnju objekata „Data centra” predstavljalo je veliki izazov.
• Šta izdvajate kao benefit ovog Plana?
– Izvršeno je uklanjanje materija na bazi amonijum-nitrata i drugih relevantnih sirovina, dok je proizvodna oprema trajno obustavljena. U prethodnom periodu, operater HIP „Azotara” d.o.o. Pančevo dostavio je Ministarstvu zaštite životne sredine obaveštenje o trajnom prestanku rada kompleksa, sa podacima o sprovedenim i planiranim aktivnostima bezbedne obustave rada, demontaže kompleksa i uklanjanja opasnih supstanci sa lokacije.
• Osim usvojenih planova, Grad Pančevo je, ako smo dobro razumeli, prepoznao potrebu da se nastavi sa daljom izradom planske dokumentacije kako bi se pojedini delovi grada dodatno uredili.
– Tako je. Na julskoj Skupštini doneta je Odluka o izradi Izmena i dopuna plana detaljne regulacije Hipodroma u Pančevu. Razlog za izradu Izmena i dopuna plana je definisanje urbanističkih parametara u zoni poslovanja sa kompatibilnim namenama uz trasu Bavaništanskog puta radi stvaranja planskog osnova za izdavanje dozvola u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Sa druge strane, Plan koji je osnova za razvoj grada, Celina 1 – širi centar, krug obilaznice – treba da razreši određene problematične situacije kako bi se omogućio završetak projekta Priobalja, odnos javnog i ostalog zemljišta, ali i da definiše urbanističke parametre za otvoreni blok.
• Postoji još jedan planski dokument koji će pretrpeti svoju izmenu…
– To je Plan generalne regulacije Celina 6, podcelina 6a – Bavaništanski put, podcelina 6b – Stari Tamiš i podcelina 6c – Nova deponija, a odnosi se na stvaranje planskog osnova za izgradnju vodovodne i fekalne kanalizacione infrastrukture u već formiranim i izgrađenim blokovima u prosecima južno od Bavaništanskog puta. Uz sve navedene odluke o izradi planske dokumentacije, JP „Urbanizam” vredno radi i na izradi ostalih planova, kako za teritoriju Grada Pančeva, tako i za jedinice lokalne samouprave Južnog Banata. Krajem godine očekuje nas usvajanje novih planskih dokumenata.
(Pančevac / S. Trajković)
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