OFK Vršac pred start sezone: Možemo da pariramo svima, TSC je ozbiljan ispit za naš maksimum
Uoči starta novog šampionata Prve lige Srbije, Omladinski fudbalski klub Vršac održao je zvaničnu konferenciju za medije na kojoj su šef stručnog štaba Darko Rakočević i defanzivac Stefan Radojčić izneli očekivanja od predstojećih izazova. Iz tabora vršačkog prvoligaša poručuju da nakon izuzetno napornog pripremnog perioda ekipa potpuno spremno, sa osveženim kadrom i visokim ambicijama, ulazi u prvenstvene bitke.
Strateg Vršca Darko Rakočević izrazio je veliku zahvalnost upravi kluba na obezbeđenim vrhunskim uslovima tokom letnjih priprema, naglasivši da je uigravanje donelo vidan napredak u taktičkim varijantama, sa posebnim akcentom na organizaciju napada.
Da timska hemija obećava svedoči i fudbaler Stefan Radojčić, koji ističe da je atmosfera unutar svlačionice i na relaciji sa stručnim štabom na vrhunskom nivou, te da su se svi novajlije ekspresno uklopile u sistem.
U letnjem prelaznom roku vršački crveno-beli značajno su rekonstruisali i podmladili sastav. Novi članovi kluba postali su talentovani vezista Bašić iz Bosne i Hercegovine, iskusni Dragan Bojat sa superligaškim stažom, mladi Andrej Pivaš koji stiže na pozajmicu iz novosadske Vojvodine, kao i povratnik iz Smedereva Đorđe Glavinić i perspektivni lokalni fudbaler Uroš Čejić.
Osvrćući se na kvalitet takmičenja, šef struke OFK Vršca svestan je da će ovogodišnja Prva liga Srbije biti jedna od najtežih u poslednjih nekoliko godina, s obzirom na to da su iz elitnog ranga ispala četiri kluba, od kojih većina ima ekspresne superligaške ambicije. Primarni cilj kluba ostaje stabilnost, kontinuiran razvoj mladih igrača i pokušaj da se ponovi prošlosezonski istorijski rezultat.
Prvi pravi ispit i zrelost ovog tima biće stavljeni na proveru već ove subote, kada u Vršac stiže izuzetno kvalitetan sastav TSC-a.
„Očekujemo sigurno tešku utakmicu. Svesni smo kvaliteta TSC-a, to je jedna vrhunska ekipa. Dosta igrača već dugo nosi taj dres, poput Saše Jovanovića, Šatare, Todoroskog, a sada je došao i Nikolić. To je zaista sjajna, iskusna ekipa. Međutim, ono što nas je krasilo i prošle sezone jeste ta neka vera da možemo sa svima da igramo. Zaista mislim da kada je naša ekipa kako treba, u maksimumu, kada smo svi koncentrisani, možemo da igramo sa svima i da možemo svakome da pariramo, da budemo konkurencija“, izjavio je Darko Rakočević na konferenciji za medije.
Stručni štab i fudbaleri svesni su da će u pojedinim fazama meča defanziva imati ključnu ulogu i da će morati organizovano da se brane, ali naglašavaju da OFK Vršac neće odustati od svojih ofanzivnih ambicija i namere da pred domaćom publikom pokaže pun napadački potencijal.
(Pančevac)