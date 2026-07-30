Šest dana borbe: Borova šuma u Deliblatu konačno spasena

Ono što je počelo prošle nedelje kao prizemni požar u borovoj šumi Deliblatske peščare, zahvaljujući brzoj reakciji i koordinisanoj akciji šumara, profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasaca, kao i Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP), nije preraslo u katastrofu nesagledivih razmera. Savremeni sistem video – nadzora JP „Vojvodinašume“ prvi je registrovao dim na području Gazdinske jedinice „Deliblatski pesak – Vrela“, u odeljenjima 74/a i 74/d.

Plamen je zahvatio šumsku stelju u sastojinama crnog i belog bora starim gotovo sedam decenija. Pravovremeno uočavanje požara bilo je presudno, jer je sprečeno njegovo prerastanje u visoki šumski požar koji bi ozbiljno ugrozio jedan od najvrednijih prirodnih rezervata Srbije.

Na teren su izašli zaposleni Šumskog gazdinstva „Banat“ iz Pančeva sa četiri manja vatrogasna vozila i specijalizovanom opremom nabavljenom kroz međunarodni projekat „Fireguard”, namenjen unapređenju kapaciteta za prevenciju i gašenje šumskih požara u zahtevnim uslovima SRP „Deliblatska peščara“. U akciji je učestvovalo 10 zaposlenih ovog gazdinstva, uz podršku 15 profesionalnih vatrogasaca iz Kovina, Bele Crkve i Pančeva sa tri vatrogasna vozila, kao i 15 članova četiri dobrovoljna vatrogasna društva koji su gasila ručno.

Posle višesatne borbe sa vatrom, požar je istog dana oko 21 čas lokalizovan. Međutim, zbog mogućnosti da se tinjajući delovi ponovo rasplamsaju, organizovana su neprekidna dežurstva, ali snažan vetar je u nedelju oko podneva rasplamsao vatru koja je tinjala ispod površine i proširio požar na dodatnih pet hektara.

U pomoć su odmah upućene četiri vatrogasno – spasilačke jedinice iz Banata, ali su vremenski uslovi zahtevali uključivanje specijalizovanog helikoptera MUP –a, koji je uspeo da lokalizuje požar i spreči njegovo širenje prema borovim sastojinama. Narednog dana, angažovan je buldožer ŠG „Sremska Mitrovica“, kojim je oko požarišta napravljen zaštitni pojas u dužini od jednog kilometra. Zaposleni u ŠG „Banat“ nastavili su celodnevna dežurstva kako bi i najmanja mogućnost ponovnog aktiviranja požara bila svedena na minimum.

Prema preliminarnim procenama, požar je zahvatio oko 13 hektara površine. Od toga je 5,6 hektara bilo zahvaćeno niskim požarom, a 7,4 hektara visokim. Uzrok izbijanja vatre još nije utvrđen.

(Dnevnik/Ivana Bakmaz)