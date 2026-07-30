Železničar eliminisan iz Evrope, Braga ubedljiva u „Kamenolomu“ (4:0)

Fudbaleri pančevačkog Železničara završili su svoje učešće u drugom kolu kvalifikacija za UEFA Ligu konferencije, pošto su u revanš meču u Portugaliji poraženi od domaće Brage rezultatom 4:0.

Nakon minimalnog poraza u Pančevu (0:1), izabranici Radomira Kokovića nisu uspeli da naprave senzaciju na gostujućem terenu, pa Braga sa ukupnih 5:0 prolazi u narednu rundu takmičenja.

Prvo poluvreme: Pad koncentracije u finišu i prednost domaćina

Pančevci su u uvodnom delu meča pružali solidan otpor favorizovanom domaćinu, ali je defanzivni bedem popustio u 27. minutu. Gotovo identično kao u prvom susretu, iskusni golman Zoran Popović skrivio je jedanaesterac.

Odgovornost je preuzeo Rikardo Orta, koji je preciznim udarcem u desni ugao doneo Bragi prednost od 1:0. Primljeni gol uneo je nervozu u redove srpskog tima, pa su Milikić i Ankeje zaradili žute kartone zbog oštrih startova. Železničar je u 42. minutu propustio idealnu šansu da kazni domaćina, kada je kontra „četiri na tri“ završena bledim udarcem Pedra. Kazna je stigla već u 44. minutu – Huseinbašić je uposlio Gabrijela Silvu, koji sa ivice kaznenog prostora efektno pogađa dalji ugao Popovićevog gola za 2:0.

Drugo poluvreme: Popovićeva tragična noć i evropski potop

Koković je na startu drugog dela igre pokušao da osveži napad uvođenjem Kuljanina umesto Jovanovića, ali su Portugalci rutinski kontrolisali ritam. Sve nade Pančevaca definitivno su ugašene u 62. minutu nakon nove kardinalne greške Popovića, koji je skrivio i drugi penal na utakmici. Čuvar mreže Železničara je uspeo da odbrani udarac Orte sa bele tačke, kao i njegov potonji pokušaj iz odbitka, ali je na loptu natrčao Pau Viktor i silovito je zakucao pod prečku za 3:0.

Konačan rezultat postavljen je u 85. minutu utakmice. Pau Viktor je oprobao udarac sa ivice šesnaesterca, Popović je kratko odbio loptu, a na pravom mestu našao se rezervista Navaro, koji je bez većih problema prosledio u mrežu za ubedljivih i konačnih 4:0.

(Pančevac)